ضبط 26 قطعة سلاح و19 قضية مخدرات في حملة أمنية بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وكذا تنفيذ الأحكام القضائية، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرتى قسمى شرطة "أول وثان أسيوط"، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط 25 متهم

ضبط عدد 26 قطعة سلاح نارى عبارة عن (3 بنادق آلية– 4 بنادق خرطوش– طبنجة- 18 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة 25 متهم لعدد 10 منهم معلومات جنائية.

ضبط عدد 19 قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة (حشيش، هيروين، شابو، أقراص مخدرة) بحوزة 20 متهما لعدد 15منهم معلومات جنائية، وتنفيذ عدد 1095 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.