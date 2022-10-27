ضبط 147 قطعة سلاح ناري و372 قضية مخدرات في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (147) قطعة سلاح نارى ، (372) قضية مخدرات وتنفيذ (85834) حكم قضائى متنوع، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

× فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (372) قضية مواد مخدرة بحوزة (413) متهما على النحو التالى:

× كمية من مخدر الحشيش وزنت (55,130 كيلو جرام).

× كمية من مخدر البانجو وزنت (136,650 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الهيروين وزنت (14,796 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الآيس وزنت (1,299 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الهيدرو وزنت (13,302 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الشابو وزنت (7,585 كيلو جرام).

× كمية من مخدر البودر وزنت (859 جرام).

× كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,135 كيلو جرام).

× كمية من مخدر الفودو وزنت (140 جرام).

× عدد (3641) قرص مخدر.

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× فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (147 قطعة سلاح نارى بحوزة 140متهم).. وذلك على النحو التالى:

× (11) بندقية آلية.

× (22) بندقية خرطوش.

× (8) طبنجات.

× (106) فرد محلى.

× (295) طلقة مختلفة الأعيرة.

× (15) خزينة متنوعة.

× (239) قطعة سلاح أبيض.

× فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85834) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

× (351) حكم جناية.

× (25792) حكم حبس جزئى.

× (4309) حكم حبس مستأنف.

× (43212) حكم غرامة.

× (12170) مخالفة.

× فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (8) متهمين ، إرتكبوا (4) حوادث متنوعة.

× فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (30) متهم.

× فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.

× فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (391) دراجة نارية مخالفة.

× فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25959) مخالفة مرورية متنوعة.

× فى مجال فحص السائقين: فحص (52) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (6) منهم.

× تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.