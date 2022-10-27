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ضبط 147 قطعة سلاح ناري و372 قضية مخدرات في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:19 م | الخميس 27 أكتوبر 2022
الأمن العام

الأمن العام

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (147) قطعة سلاح نارى ، (372) قضية مخدرات وتنفيذ (85834) حكم قضائى متنوع، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

×  فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (372) قضية مواد مخدرة بحوزة (413) متهما على النحو التالى:

×   كمية من مخدر الحشيش وزنت (55,130 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر البانجو وزنت (136,650 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر الهيروين وزنت (14,796 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر الآيس وزنت (1,299 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر الهيدرو وزنت (13,302 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر الشابو وزنت (7,585 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر البودر وزنت (859 جرام).

×   كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,135 كيلو جرام).

×   كمية من مخدر الفودو وزنت (140 جرام).

×   عدد (3641) قرص مخدر.

×     

×   فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (147 قطعة سلاح نارى بحوزة 140متهم).. وذلك على النحو التالى:

×    (11) بندقية آلية.

×    (22) بندقية خرطوش.

×   (8) طبنجات.

×   (106) فرد محلى.

×   (295) طلقة مختلفة الأعيرة.

×   (15) خزينة متنوعة.

×   (239) قطعة سلاح أبيض.

×    فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85834) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

×      (351) حكم جناية.

×   (25792) حكم حبس جزئى.

×   (4309) حكم حبس مستأنف.

×   (43212) حكم غرامة.

×   (12170) مخالفة.

×  فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (8) متهمين ، إرتكبوا (4) حوادث متنوعة.

×    فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (30) متهم.

×    فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.

×    فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (391) دراجة نارية مخالفة.

×    فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (25959) مخالفة مرورية متنوعة.

×   فى مجال فحص السائقين: فحص (52) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (6) منهم.

×    تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

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