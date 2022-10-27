المجلس القومي لحقوق الإنسان يستقبل وفدًا من الهيئة الإنجيلية

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفد الهيئة الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، ضم مجموعة من شركاء الهيئة بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، في حضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد الأمين العام للمجلس وعدد من أعضاء المجلس.

رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان

وثمنت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان الدور الذي تقوم به الهيئة الإنجيلية في العديد من المجلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأكدت أن مصر تمر بفرصة غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان في ظل وجود إرادة سياسية رفيعة المستوى لنشر وتعزيز حقوق الإنسان للتقدم للأمام.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضافت أن المجلس يعمل على تنفيذ ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، باعتبار المجلس جهة مستقلة حاصل على تصنيف «أ»، وهو أعلى تصنيف للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

فيما أعرب الدكتور أندريه عن اعتزازه بدور المجلس كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل على تعزيز حقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب وهي قيادة وطنية مشهود لها بالكفاءة والمهنية، وأضاف أن مصر يحدث بها تغيراً مهم وأن مصر في 2013 اختارت الحياة لأننا شعب متسامح ومحب للحياة، وهناك مساحات جديدة للحريات الدينية في مصر غير مسبوقة، وأن هناك قانون جديد لبناء الكنائس وأصبح لدينا هيئة الأوقاف الإنجيلية، وعدة قرارات صدرت لدعم قيم العيش المشترك والمواطنة.