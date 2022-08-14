المجلس القومي لحقوق الإنسان ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وأعضاء المجلس، ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، والذي اندلع صباح اليوم الأحد.

حريق كنيسة إمبابة في الجيزة

وتقدم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، في ضحايا الحادث الأليم، وإلى أسر الضحايا، مع صادق الدعوات للمصابين بالشفاء.