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المجلس القومي لحقوق الإنسان يرحب بقرار الرئيس بالإفراج عن زياد العليمي

كتب:

حسام حربى
02:22 م | الإثنين 24 أكتوبر 2022
مشيرة خطاب

مشيرة خطاب

ثمنت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن زياد العليمي في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي واستجابة لدعوات القوي السياسية وشباب الأحزاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

العفو عن زياد العليمي

ورحب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالخطوة الأخيرة التي تؤكّد أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لغلق ملف المحبوسين خاصة بعد الافراج عن أكثر من 1000 من المسجونين في إطار عمل لجنة العفو الرئاسي في الفترة الأخيرة.

إشادة دراسة تطبيق عقوبات بديلة للحبس،

وأشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتوجه نحو دراسة تطبيق عقوبات بديلة للحبس، التي تؤكّد أن الدولة المصرية تسير بخطوات جادة نحو حياة سياسية أفضل، وهي الخطوات التي يجسدها اليوم التفاف القوى السياسية والمجتمع المدني حول الحوار الوطني الدائر حاليًا.

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بقلم حسام حربى