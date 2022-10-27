حي العجمي بالإسكندرية يشارك في محو الأمية ويجري امتحان لـ 145 شخصا

شارك حي العجمي بمحافظة الإسكندرية في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار كخطوة إيجابية في المشاركة المجتمعية.

صرح السيد موسى رئيس الحي أنه ضمن بروتوكول الجامعات والفصل التنشيطي سيجرى امتحان لـ 145طالب بمدرسة جعفر بن أبى طالب تحت إشراف ملاحظي الهيئة العامة لتعليم الكبار بالإسكندرية.

إجراء الامتحان لمساعدة المواطنين الذين تم محو أميتهم

وأوضحت الدكتورة دينا فرج، مدير إدارة محو الأمية بحي العجمي أنه سيتم إجراء الامتحان كمشاركة مجتمعية من حي العجمى لمساعدة المواطنين الذين تم محو أميتهم للحصول على شهادة محو الأمية، وسيتم إجراء الامتحان كمشاركة مجتمعية من حي العجمي لمساعدة المواطنين الذين تم محو أميتهم من الحصول على شهادة محو الأمية، بالتنسيق مع اللجنة الإشرافية العليا بالمحافظة برئاسة المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية بالمحافظة وبالتنسيق بين الدكتورة رحاب فريد مدير إدارة شئون الطلاب بالمحافظة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالإسكندرية.

بطاقات للسيدات مجانا

وصرح حامد متولى سكرتير عام الحى، أن المحليات بالإسكندرية الآن وفي ظل الجمهورية الجديدة تشارك في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والتوعوية حتى إصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانًا من خلال الحي وسيحضر امتحان محو الأمية الدكتورة رحاب فريد مدير إدارة شئون الطلاب بالمحافظة.