«إيمان» التحقت بالجامعة من فصول محو الأمية.. «هتمضي ولا هتبصمي» جملة غيرت حياتها

قالت إيمان ربيع، ملتحقة بكلية التجارة من فصول محو الأمية، إنها كانت طالبة أزهرية ولكنها لم تكمل تعليمها، وبمجرد أن أتمت 16 عامًا أُجبرت على الزواج، وأنجبت 4 أطفال، مؤكدة أن فكرة التعليم لم تفارقها لحظة، حيث كانت كثيرة الإلحاح على زوجها الذي رفض الفكرة في البداية، إلا أنها التحقت بفصول محو الأمية حتى حصلت على الشهادة النهائية من الهيئة العامة لتعليم محو الأمية ببني سويف.

زوجة أخيها حصلت على دكتوراه في القانون من محو الأمية

وأضافت «ربيع» خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح» على فضائية «DMC»، من تقديم آية جمال الدين وأسماء يوسف، أن زوجة أخيها حصلت على دكتوراه في القانون من محو الأمية أيضًا، متابعة أنها شجعتها على أن تكمل مسيرتها التعليمية، لافتة إلى أنها كان لديها عقدة من سؤال «هتمضي ولا هتبصمي» عند الذهاب لأي مصلحة حكومية.

وتابعت: «كلمة ربة منزل في الشهادة كانت بتضايقني ودايما كنت بتمنى أنها تكون حاصلة على أي شهادة»، مشيرة إلى أن لديها 4 أطفال في مراحل عمرية متنوعة حيث أن أصغرهم 8 سنوات، بينما الابنة الكبرى تبلغ من العمر 20 سنة، متابعة: «كان موضوع التوفيق بين التعليم والبيت صعب للغاية».

إيمان: جارتي أعانتني على تربية الأبناء أثناء تعليمي

وأشارت، إلى أنها كان لديها طفل رضيع وهي في أولى إعدادي بمحو الأمية، موجهة الشكر والتحية لجارتها التي أعانتها في تربية الأبناء أثناء مراحلها التعليمية، متابعة أن التحقت بكلية التجارة مع ابنتها الكبيرة التي كانت تسبقها بعام دراسي واحد.