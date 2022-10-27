تشغيل «بيت التطوع» بجامعة جنوب الوادي لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي- رئيس مجلس إدارة الصندوق، تشغيل «بيت التطوع» بجامعة جنوب الوادي، كمقر للصندوق بالجامعة بالتعاون مع جامعة جنوب الودي، لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المخدرات، وذلك في حضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور أحمد كمال نائب رئيس الجامعة، إذ سبق وتم إنشاء «بيوت التطوع» في العديد من الجامعات المصرية.

توعية طلاب الجامعة بمخاطر تعاطي المخدرات

ويستهدف "بيت التطوع" بجامعة جنوب الوادي، توعية طلاب الجامعة بمخاطر تعاطي المخدرات مع استقطاب ما يقرب من 1000 شاب متطوع لينضموا كل عام لأنشطة الرابطة التطوعية للصندوق، التي وصل قوامها حتى الآن إلى ما يقرب من 32 ألف شاب وفتاة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

75 % من المتطوعين بالصندوق طلبة جامعيين

ووفقا للصندوق يمثل الطلبة الجامعيين 75% من المتطوعين، وتمثل نسبة الفتيات 65%، بالإضافة إلى مشاركة خريجي أقسام علم النفس والاجتماع والخدمة الاجتماعية في برامج علاج وتأهيل مرضى الإدمان بعد بناء قدراتهم على تنفيذ هذه البرامج وفقاً لمعايير عمل الصندوق.

تنفيذ أنشطة توعوية على مدار عام في أكثر من 200 مدرسة

ويأتي تشغيل بيت التطوع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في جامعة جنوب الوادي، ضمن البرامج والأنشطة التوعوية التي ينفذها الصندوق داخل محافظة قنا، إذ جرى تنفيذ أنشطة توعوية على مدار عام في ما يقرب من 200 مدرسة، كذلك في العديد من القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، بجانب تنفيذ أنشطة توعوية داخل مراكز الشباب للتوعية بأضرار تعاطي المواد المخدرة، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي باستمرار تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن مقر الصندوق يستقبل طلاب كليات جامعة جنوب الوادي طوال العام الدراسي لتوعيتهم بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفساراتهم، فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن 16023، وكيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.