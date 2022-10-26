متعافي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان يصمم بورتريه للاعب محمد صلاح

التعافي من الإدمان رحلة صعبة، يحتاج فيها المريض إلى كل مساعدة سواء مادية أو معنوية، وتكاتف المحيطين به وتشجيعهم، حتى يتمكن من تجاوز تلك الفترة الصعبة ويستطيع العودة لممارسة حياته بشكل طبيعي مرة أخرى.

بورترية لمحمد صلاح من أحد متعافي الإدمان

ومن أجل دعم الموهوبين من متعافي الإدمان بعد تلك الفترة الصعبة في رحلة العلاج، نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، صورة «بورتريه» للاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من إبداع وتصميم أحد المتعافين بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة الإدمان في محافظة بورسعيد كنوع من الدعم والتشجيع له.

ولم يكتف الصندوق بنشر البورتريه فقط، بل نشر أيضًا بجانبه شعار الحملة التي أطلقها تحت عنوان «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات»، كنوع من تقوية المناعة لدى من يواجه أزمة التخلص من الإدمان في الوقت الحالي.

ورش تدريبية للمتعافين من الإدمان

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن ذلك ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافون داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق، إذ تمثل ورش التدريب جزءًا أساسيًا من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان، وفقًا للمعايير الدولية.

وكان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، قد أطلق مرحلة جديدة من الحملة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان تحت عنوان «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش .. أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة تطوعية من اللاعب العالمي محمد صلاح، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، وساهمت في زيادة الإقبال على الخط الساخن «16023» للصندوق لتلقي العلاج من الإدمان.