جمعية رجال الأعمال: قرارات البنك المركزي «شجاعة».. وتنهي ارتباك الأسواق

قال مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية سيشجع المصريين في الخارج على زيادة تحويلاتهم إلى مصر.

وأضاف أنّ السوق سيبدأ في الاستقرار بعد ارتباك استمر فترة طويلة، مشيرا إلى أنّ قرار البنك المركزي بالتحول لسعر الصرف المرن شجاع، جاء في التوقيت المناسب بالتوازي مع حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة أمس.