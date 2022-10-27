خبير مصرفي يشيد بقرارات البنك المركزي: مفاجئة ومهمة لدعم الاقتصاد

قال الدكتور هاني أبو الفتوح خبير مصرفي، إن البنك المركزي نفذ خطوة مهمة ومفاجئة، وعقد اجتماعا استثنائيا وفاجأ الأسواق والمحللين بنتائج هذا الاجتماع، موضحًا أن الفائدة الرئيسية ارتفعت بمقدار 2% وأصبحت 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض.

وأضاف أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة أخبار DMC، «يبدو أن هذا القرار جاء سريعا بعد مشاركة محافظ البنك المركزي في المؤتمر الاقتصادي، وصدور توصيات تتعلق بالسياسة النقدية، حيث إن هناك توصيات رئيسية خاصة بمرونة سعر الصرف حتى يعكس آليات العرض والطلب، والعمل على أن تكون سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة أداة للتحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف».

تأكيدات كبار مسؤولي البنك المركزي

وتابع بأنّ محافظ البنك المركزي، أعلن بداية دراسة مؤشر للجنيه المصري مقوما ببعض العملات والذهب أيضا، مشيرًا إلى أنّ كبار المسؤولين في البنك المركزي أكدوا مؤخرًا وفي مناسبات مختلفة أنّ التحدي الرئيس والأهم هو السيطرة على معدل التضخم، بالإضافة إلى العمل على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وألا يكون هناك سعر صرف محدد للجنيه المصري مقابل الدولار.

رفع الفائدة

وأكد أنّ هناك نقطة مهمة تبرر قرار البنك المركزي برفع الفائدة، وهو ارتفاع السيولة المحلية التي بلغت في حدود 6 تريليونات و708 مليارات جنيه في نهاية يوليو الماضي، كما أنّ التوقعات ما زالت باستمرار التضخم موجودة، سواء عالميا أو محليا، وسيكون هناك آثار جانبية أو ثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى استمرار ارتفاع التضخم نسبيا عن المعدلات المستهدفة من البنك المركزي.