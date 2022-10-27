البورصة تحقق 25.4 مليار جنيه مكاسب سوقية بدعم قرارات البنك المركزي

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، محققة مكاسب سوقية بلغت 25.4 مليار جنيه في نهاية التعاملات.

وقال حسام عيد، خبير أسواق مال، إنّ قرارات لجنة السياسات النقدية دفعت مؤشرات البورصة المصرية لتحقيق مكاسب كبيرة خلال التعاملات.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 مرتفعا بأكثر من 518 نقطة بنسبة صعود 4.92% مسجلاً مستوى إغلاق عند 11072نقطة، ووصلت مكاسب رأس المال السوقي إلى البورصة المصرية، في نهاية جلسة اليوم الخميس، إلى نحو 25.4 مليار جنيه، مسجلا في 745.794 مليار جنيه.

وأكد عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المكاسب جاءت بفضل الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية والتي شهدت صعوداً قويا، خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بالقرارات الجديدة الصادرة من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي باجتماعها الاستثنائي، اليوم، وهي تحريك سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية تحريكا مطلقا وليس مدار، وارتفاع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بنسبة 2%، على الإيداع والإقراض الأمر الذي دفع أسعار الأسهم القيادية نحو التسعير التلقائي مع تحريك سعر الصرف.

وأوضح أنّ هذه القرارات دفعت أيضاً المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية، بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي، ودفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11000 نقطة، متجهاً بهذا الاداء استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11200 نقطة.

وأشار إلى أنّه في حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يختبر المؤشر الرئيسي مستوى الدعم الرئيسي وهو 11000 ثم مستوى الدعم الثاني وهو 10900 نقطة

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد نجح شهد أيضا أداء إيجابي بالتعاملات اليوم وأغلق مرتفعا بمقدار 15.92 نقطة بنسبة صعود 0.72% مسجلاً مستوى إغلاق عند 2241.72 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالأسهم تدريجياً بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي للمؤشر السبعيني وهو 2260 نقطة، واستقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2200 نقطة قد يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2260 نقطة.