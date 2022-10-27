رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج سابقا: قرارات «المركزي» مردودها إيجابي على الجميع

قال رجل الأعمال المهندس مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية سابقا، إن قرارات الدولة الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي اليوم، جاءت في صالح الدولة والاقتصاد بشكل كبير، وبالرغم من حالة التخبط في الشارع والسوق المصري، إلا أنه خلال يومين سيكون هناك هدوء في الشارع.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة ستعمل في الوقت الحالي على زيادة وارداتها من الدولارات والعملات الأجنبية، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة أعداد السياح.

مردود إيجابي كبير على الصادرات المصرية

وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي، اليوم، سيكون لها مردود إيجابي كبير على الصادرات المصرية، إذ أن ارتفاع قيمة العملة سيزيد من ربحية المصدر وزيادة قيمة دخله، ومن خلاله سيزيد من استثماراته في الصناعة والتصدير وزيادة طاقته الانتاجية، وهذا يعني زيات الصادرات أكثر، وتوفير فرص عمل للكثير من الأشخاص، وتوفير لقمة عيش للكثير من الشباب، ومن خلاله سيتم تحسن الاقتصاد، وتقليل البطالة وزيادة الإنتاج والصادرات، واتجاه المستثمرين نحو الصناعات التصديرية، وهو ما يعني توفير عملات أجنبية ودولارية أكثر للدولة.

تحقيق نمو اقتصادي كبير

وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم، عدد من القرارات والإجراءات الإصلاحية التي اتخذها لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي كبير، إذ ألغى تدريجيا للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام إلغائها الكامل لها في ديسمبر 2022، وهو ما يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.