سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

خلال الدقائق الماضية، زادت عمليات البحث بشكل كبير عن سعر صرف الدولار، اليوم الخميس الموافق 27-10-2022، بعد دقائق من قرار البنك المركزي المصري فى زيادة أسعار الفائدة في البنوك المصرية، والتي جاءت في ظل قرار اتخاذ إجراءات إصلاحية، من أجل ضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية داخل مصر، وتحقيق نمو اقتصادي شامل، والعمل على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتحرص بوابة «الوطن» على مواصلة تقديم خدماتها الاقتصادية اليومية المتعلقة بأسعار العملات في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، منها سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، الخميس، بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي، وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 27-10-2022 فى مصر

- سجل سعر الدولار، اليوم الخميس، بالبنك الأهلي 22.32 جنيه للشراء و22.45 جنيه للبيع.

- وداخل بنك قناة السويس سجل سعر شراء الدولار نحو 22.4 جنيه، في حين بلغ سعر البيع نحو 22.5 جنيه.

- سجل سعر الدولار اليوم 27-10-2022، في بنك مصر 22.25 جنيه للشراء و22.35 جنيه للبيع.

- وداخل المصرف المتحد، بلغ سعر الدولار، اليوم الخميس، بعد قرار البنك المركزي 22.4جنيه للشراء و22.5 جنيه للبيع.

- بلغ صباح اليوم، قيمة الدولار في بنك cib، نحو 22.4 جنيه للشراء و22.5 جنيه للبيع.

- كما سجل سعر بيع الدولار داخل بنك الإسكندرية 22.35 جنيه للشراء، فى حين بلغ سعر البيع نحو و22.45 جنيه.

كان البنك المركزي المصري أعلن، صباح اليوم الخميس، اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، لدعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي، ليصل لـ 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم أيضا رفع سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 13.75%.