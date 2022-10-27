خبير اقتصادي: سعر الدولار سيتراجع أمام الجنيه قريبا

قال الدكتور أحمد المعطي، الخبير الاقتصادي وأوراق المال، إنّ قرارات البنك المركزي، اليوم، برفع أسعار الفائدة وإلغاء الاعتمادات المستندية، وجعل سعر الصرف مرنًا بحسب العرض والطلب، جاءت عقب المؤتمر الاقتصادي وتوصياته والتي كانت هذه القرارات أحد أبرز هذه التوصيات للنهوض بالاقتصاد الوطني، ويهدف لاستقرار وخفض معدلات التضخم.

وأضاف المعطي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي جاءت لخفض معدلات التضخم في مصر، التي ارتفعت نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية بسبب أزمة فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، التي أثرت على العالم كله.

خبير: قرارات المركزي اليوم جاءت لتحقيق توصيات المؤتمر الاقتصادي ودعم الاقتصاد المصري

وأشار إلى أنّ الدولة في الوقت الحالي تشهد ارتفاعا تدريجيا في زيادة احتياطي النقد الاجنبي الخاص بها من خلال زيادة تحويلات المصريين من الخارج، وكذلك زيادة الاستثمارات الاجنبية وانتعاش السياحة بشكل كبير خلال الوقت الحالي.

واوضح المعطي أن قرارات البنك المركزي، جاءت عقب تأكد الدولة من استقرار الاحتياطي الاجنبي المصري لديها، وارتفاع إيرادات قناة السويس وهو ما سيؤدي إلى تقليل الضغط على الدولار أمام الجنيه نظرًا لتوفره في السوق بشكل جيد.

ولفت إلى أنه خلال الفترة الحالية مع صدور القرار بشكل جديد من المتوقع أن يحدث ارتفاعا وتذبذبا في سعر الدولار نظرا لحداثة القرار وحدوث حالة من التخبط وعدم وضوح الرؤية، لكن عقب ذلك سينخفض ويستقر سعر الدولار خلال الفترة المقبلة نظرا لتواجد الدولار بشكل كبير وواضح في الأسواق وتوفره خاصة بعد تأكيد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بـ3 مليار دولار، وانخفاض الطلب عليه خاصة في حالة وجود بدائل ربحية أعلى منه من خلال الشهادات البنكية الجديدة التي طرحت في عدد من البنوك بعائد 17.25%.