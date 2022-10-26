سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في عدد من البنوك

لا يزال سعر الدولار، الكلمة الأكثر بحثًا عبر «جوجل» بالنسبة لشريحة كبيرة من الاقتصاديين ورجال المال والأعمال، والمستثمرين الأجانب والعرب الذين يعملون داخل جمهورية مصر العربية، نظرًا لأهميتها في القطاع الاقتصادي.

وتقدم «الوطن» في التقرير التالي، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، سواء الحكومية أو العربية أو الأجنبية.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في مصر

- سعر الدولار اليوم الأربعاء، في بنك مصر 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار بالبنك الأهلي 19.65 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني، 19.66 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدولار بالمصرف المتحد، 19.67 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع.

- سعر الدولار مع بداية المعاملات الصباحية ببنك cib، سجل نحو 19.67 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 19.7 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

- فى حين استقر سعره في بنك قناة السويس، ليسجل نحو 19.65 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع.

- وبلغ بالبنك المركزي المصري 19.64 جنيه للشراء و19.74 جنيه للبيع.

- وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر الدولار 19.68 جنيه للشراء و19.73 جنيه للبيع.