حزب الشعب الجمهوري: توصيات المؤتمر الاقتصادي تحسن الأوضاع العام المقبل

قال المهندس حازم عمر، النائب بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن توصيات المؤتمر الاقتصادي تساهم في تعظيم موارد العملات الأجنبية في العام المقبل، وترشيد إنفاق العملات الأجنبية من خلال تنظيم الاستيراد، وغيرها من الإجراءات للعام المقبل.

رئيس «الشعب الجمهوري»: مصر لديها التزامات خلال العام الجاري

وأضاف «عمر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التوصيات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية خلال العام، بينما مصر لديها التزامات خلال العام الجاري ولابد الوفاء بها، خاصة أن مصر دولة كبيرة لا يجوز ألا تسدد التزاماتها، لذلك فإن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي هي قرارات حتمية أو إجراءات أو خطوات اختيارية.

عمر: اتفاقية الحكومة مع «النقد الدولي» قرارا حتميا

وأشار النائب بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إلى أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة منها الحصول على تمويل بـ9 مليارات دولار، بينها 3 مليارات دولار من الصندوق، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، هى قرارات حتمية، ولا بدائل أو خيارات لها، خاصة أن مصر عليها التزامات لابد من سدادها.

وتابع، أن باقي محددات الاقتصاد المصري، ومنها «معدلات النمو، نسبة البطالة» جميع مؤشراتها إيجابية جدًا، بينما تمثلت الأزمة في الضغط على عجز عملات الأجنبية، لذلك كان لابد من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، حتى تنهي مصر التزاماتها بالنسبة للعام المالي الحالي.