«إرادة جيل»: الاتفاق مع «النقد الدولي» شهادة على صلابة الاقتصاد المصري

رحب اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، باتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بالحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مؤكدا أن «الاتفاق يؤكد قوة الاقتصاد المصري».

وقال الفحام في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الاتفاق الذي أعلن عنه رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، صباح اليوم، بشأن الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، يمثل «شهادة بقوة وصلابة الاقتصاد المصري، وتأكيد أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تعزيز الاقتصاد القومي».

وأشار نائب رئيس حزب إرادة جيل إلى أن سياسات صندوق النقد الدولي لا تسمح بمنح أي قروض إلا للدول ذات الاقتصاد القوي، والقادرة على تسديد القرض المستحقة له في المواعيد المحددة وفق البنود المنصوص عليها في الاتفاق.