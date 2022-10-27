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وزير التعليم يكرم المعلمين المتميزين ويمنحهم كارت سلع بألف جنيه

كتب:

أميرة فكري
06:58 م | الخميس 27 أكتوبر 2022
قسيمة الشراء هدية المعلمين في عيدهم

قسيمة الشراء هدية المعلمين في عيدهم

بدأت منذ قليل، احتفالية «عيد المعلم»، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق، وخلف الزناتي نقيب المعلمين، وتأتي احتفالية يوم المعلم تكريمًا لدور المعلم في تعليم الأجيال والعقول.

وكرم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض المعلمين المتميزين حيث جرى منحهم شهادة تكريم وكارت يحمل مبلغ 1000 جنيه يستطيع المعلم صرف سلعه من عدة أماكن.

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