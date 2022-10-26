«التعليم» تطلق مشروع «سند» وتعلن عن مفاجآت للمدرسين في عيد المعلم غدا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنظيم احتفالية ضخمة في عيد المعلم، مساء غد الخميس، وتحديدا في الساعة الرابعة عصرا، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وسط تنفيذ إجراءات مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

تكريم صفوة المعلمين في عيد المعلم

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ«الوطن»، أن احتفالية عيد المعلم ستشهد تكريم صفوة المعلمين المتميزين، موضحا أنه سيتم التأكيد على أن المعلم هو أساس العملية التعليمية في مصر، علاوة على تقديم مفاجآت للمعلمين.

الإعلان عن مشروع سند المعلم

وقال المصدر، إنه سيتم الإعلان عن مشروع سند المعلم، خلال احتفالية عيد المعلم غدا، ضمن مبادرة (أنا المعلم)، والتي من خلالها سيتم تقديم خدمات للمعلمين، حيث سيتم تسجيل نقاط لهم وفقًا لكفاءتهم في أداء عملهم، وتحويل هذه النقاط إلى «سند المعلم» تمنحه تخفيضات كبيرة عند شراء مستلزماته.

تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية

وأوضح أن احتفالية عيد المعلم ستكون ضخمة وتليق بمكانة المعلمين ودورهم في نجاح منظومة العملية التعليمية في مصر، مؤكدا أنه سيتم التطرق خلال الاحتفالية، إلى تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين والعاملين في المهن التعليمية.

وأشار إلى الصندوق جرى إنشاؤه منذ عامين، ويحتوي على مبالغ مالية كبيرة كانت تستقطع من رواتب المعلمين، وسيتم الاستفادة بها لتحسين أوضاعهم المعيشية والمالية والوظيفية.