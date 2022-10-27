توقيع الكشف الطبي على 1254 حالة بالحامول في قافلة لجامعة كفر الشيخ ضمن حياة كريمة

انطلقت اليوم، قافلة طبية شاملة من جامعة كفر الشيخ، إلى قرية كوم الحجر والقرى المجاورة بمركز الحامول، لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، وصرف العلاج بالمجان بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

وجرى تنظيم القافلة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري، استمرارا لسلسة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوي المحافظة.

المشاركة المجتمعية الفاعلة

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن القوافل الطبية الشاملة، تأتي في إطار أداء رسالة الجامعة في المشاركة المجتمعية الفاعلة من خلال إسهاماتها المتميزة لخدمة المجتمع وتنميته، لافتا إلى أن القوافل مجهزة بكل الإمكانات، ويشارك بها نُخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، لتقديم رعاية صحية للمرضى على أعلى مستوى.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الخدمات التي قدمتها القافلة اليوم، تضمنت تقديم الرعاية الطبية، وشهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ1254 حالة من أهالي قرية كوم الحجر والقرى المجاورة بمركز الحامول، مشيراً إلى أنه يتم تحويل الحالات الحرجة مباشرةً إلى المستشفيات الجامعية لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت القافلة مشاركة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض، بإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب، والدكتورة إيناس الجندي، عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور مها أبو جازية، عميد كلية التمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

تقديم الرعاية التمريضية

كما شاركت كلية التمريض بتقديم الرعاية التمريضية المتمثلة فى قياس العلامات الحيوية مثل ضغط الدم، وقياس نسبة السكر بالدم، وقياس الوزن والطول، وتقديم المشورة والتثقيف الصحي للسيدات المترددات على القافلة، وأيضاً الإرشادات الصحية للنمو الصحى للأطفال، وكيفية التغذية الصحية لفئات العمر المختلفة، مع الالتزام تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشرف على القافلة ميدانيا الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وفريق العمل بالإدارة، ورحاب جوهر، مدير إدارة تخطيط البرامج، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات.