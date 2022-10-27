وزير التعليم: تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بتولي الشباب مدراء للمدارس

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى البدء في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتولي الشباب قيادة المدارس «مدراء المدارس»، والمرحلة الأولى منها ستبدأ بألف معلم بعد حصولهم على دبلومة استراتيجية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال احتفالية عيد المعلم، أن مشروعي «أنا المعلم»، و«سند المعلم»، تحت رعاية البنك المركزي المصري، سيتم تطبيقهما خلال الشهر المقبل لتحقيق مزايا مالية للمعلمين.