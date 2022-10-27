وزير التعليم يطلق مشروع «سند المعلم» بالتعاون مع البنك المركزي

أطلق الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، مشروع «أنا المعلم وسند المعلم»، تحت رعاية البنك المركزي المصري، لتحقيق مزايا مالية للمعلمين، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيقه بداية من الشهر المقبل.

وقال وزير التربية والتعليم خلال احتفالية «عيد المعلم»، إنه سيتم تفعيل صندوق الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، بالتعاون بين الوزارة والأزهر، وإطلاق مبادرة الرئيس السيسي لتولي الشباب قيادة المدارس والمرحلة الأولى منها ستبدأ بألف معلم بعد حصولهم على دبلومة استراتيجية.

الاحتفال بيوم المعلم مهم للغاية

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الاحتفال بيوم المعلم مهم للغاية، فالمعلم صاحب فكر ورسالة يسعى لتحقيقها لرقى وطنه والمعلم هو شريان العملية التعليمية والقوة الدافعة للتعلم، موضحًا أن الأسلوب الذي يتبعه المعلم للتعلم داخل الفصل هو ما يجذب الطالب للمدرسة.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الاحتفال بـ«يوم المعلم»، رسائل للمعلمين قائلا: «حدد أهدافك حتى تكون قابلة للتطبيق في تخصصك متفقة مع المعايير الدولية واحرص على دراسة طلابك جيدا من حيث طموحاتهم ومشاكلهم وشاركهم مشاكلهم.

نواتج التعلم والمنهج وسيناريو التنفيذ

-خطط لدرسك في ضوء نواتج التعلم والمنهج وسيناريو التنفيذ وعلم الطلاب كيف يتعلمون تحت إرشادك.

-ركز على بناء الشخصية ونوع من طرف تدريس وإيجابية التعلم بحيث يكون المعلم قائداً وليس ملقنا.

انشر البهجة فى الفصل بعيداً عن العنف.

-استخدم دائما التأديب الإيجابي وطور من نفسك في استخدام التكنولوجيا.

-ركز على التعلم النشط، وأعلم أنه بقدر ابتهاج المتعلم بقدر حدوث التعلم وقارن الطالب بنفسه ولا تقارنه بزملائه وشجع التعاون بين الطلاب والتنافس وامنح فيهم التعلم الذاتي.

- اجعل الطلاب يبدعون واستخرج طاقاتهم وابتكر طرق غير مكلفة لتكريمهم وعزز ثقتهم بنفسهم.

-رسخ التوقعات الإيجابية بين الطلاب ويقدروا آراء بعضهم وتهنئة بعضهم البعض حال النجاح واكتشاف نقاط ضعف للطلاب لعلاجه.