باحث بـ«علوم الأعصاب» لـ«مصر تستطيع»: مشروع الدماغ الأزرق هدفه محاكاة عمل المخ

قال الدكتور مروان عبد اللاه، باحث بعلوم الأعصاب في المعهد الفيدرالي بسويسرا، إنه يعمل على مشروع تابع للمعهد الفيدرالي السويسري، ويعمل داخل تجمع بين الشركات والجامعات بشكل يعطي طاقة إيجابية من أجل العمل والإبداع، لافتا إلى أن العمل داخل التجمع يتم بشكل إلكتروني في ظل وجود أعلى التقنيات الرقمية.

مشروع الدماغ الأزرق

وأوضح «عبد اللاه» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC»، أن مشروع الدماغ الأزرق الذي يعمل عليه مع نخبة من العلماء يستهدف إنشاء مجسم للدماغ وخلايا المخ، وبدأ في 2005 بهدف إيجاد طرق لإجراء تجارب باستخدام الكمبيوتر لمحاكاة عمل المخ، بعد استخدام الطرق التقليدية منذ سنوات، لافتا إلى أن المخ به أكثر من 100 مليار خلية.

دراسة المخ تعد من أصعب أنواع الدراسات

وأشار الدكتور مروان عبد الله إلى أن دراسة المخ تعد من أصعب أنواع الدراسات، ويتم العمل على تجميع المعلومات في نموذج موحد/، وبعد ذلك تستخدم بشكل مكثف للمعلومات، لافتا إلى أن المخ يعمل به نحو 30 ألف خليه عصبية في آن واحد، وبدأ مشروع المخ الأزرق بمحاكاة القشرة العصبية، وتم رسم جزء خاص من المخ عند الإنسان يوضح مركز الإرسال وتحويل الإشارات.

وأضاف أن التجربة تكون من خلال بناء محاكاة للمخ، ويتم تخطيط الخلايا بشكل مشابه للغاية من خلال المحاكاة، مع تطويرها من خلال المعطيات، وبدأت التجارب على مخ الفئران بالفعل.