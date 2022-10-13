وزير التموين: كورونا جعلتنا أكثر حرصًا على تطبيق التنمية المستدامة

قال على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتفالية المئوية للغرفة التجارية بالإسكندرية تعكس الرؤى المتقدمة، وتمنى لمجلس إدارة الغرفة الحالي استمرار دعم الاقتصاد الحر المصري.

وأضاف «مصيلحي» خلال مؤتمر الاحتفالية المئوية للغرفة التجارية المصرية: «عندما نرى ظروف مثل كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا يجب أن نكون أكثر حرصا على التنمية الاقتصادية»، مشيرا إلى عقد مؤتمر اقتصادي أواخر أكتوبر لتوضيح دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في التنمية الاقتصادية ووضع الملامح الأساسية للتنمية المستدامة ومشروعات الحفاظ على البيئة.

محافظ الإسكندرية نفتخر بمؤسسة وطنية تدعم المصالح الوطنية

وأشاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بمرور 100 عام على تأسيس الغرفة التجارية بالمحافظة لافتا إلى أنها صرح عظيم ومؤسسة وطنية تدعم المصالح الوطنية والدولة المصرية على مدار تاريخها.

دعم كافة آليات التعاون المشترك

وأضاف «الشريف» أن لقاء اليوم لدعم كافة آليات التعاون المشترك لنصنع ونتنج محلياً وننمي صادراتنا، فالإسكندرية تقدم فرصًا متميزة وواعدة في مجال الصناعة والتجارة والبنية التحتية لما تمثل من موقع متميز.