مستشار وزير التموين: تخليت عن الدعم لعدم استحقاقي.. وسمحنا بالتنازل إلكترونيا

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشئون نظم المعلومات، إنه تنازل عن بطاقة التموين الخاصة به، فور تكليفه بتولي المنصب منذ عام 2017، موضحا في تصريحات لـ«الوطن»، أنه اتخذ هذه الخطوة من نفسه، لأنه لم يعد مستحقا للدعم.

وأضاف «رأيت أنه من الأفضل أن تحصل أسرة أخرى على الدعم»، مشيرا إلى أنه «من الأفضل التنازل عن بطاقة التموين للدولة، بدلا من منحها لأي فرد أو أسرة من جانب المتنازل، فالبطاقة تمنحها الدولة للمواطن كدعم، لذلك من الأفضل عند التنازل عنها، أن يردها إلى الدولة، ليحصل عليها من تراه مستحقا من الأسر الأكثر احتياجا للدعم».

إعادة البطاقة التموينية إلى الدولة يوفر مبالغ كبيرة

وقال مدكور «بعض الأشخاص يمنحون البطاقات الخاصة بهم لأسر أخرى، لكن أؤكد أن التنازل عنها للدولة، يوفر مبالغ كبيرة، ما يعطي الدولة فرصة لمنحها إلى الأكثر احتياجا»، وأشار مستشار وزير التموين إلى أنه يتردد على الوزارة من وقت لآخر العديد من المواطنين الراغبين في إيقاف البطاقة نهائيا من منظومة الدعم لعدم استحقاقهم.

وأوضح أن هناك العشرات من البطاقات أوقفت بناء على طلب من أصحابها، بعد توقيهعم إقرارات بعدم استحقاقهم للدعم، مضيفا «من هنا فكرنا في فتح باب التنازل إلكترونيا عن البطاقات، عبر بوابة مصر الرقمية، لمن يرى نفسه أنه غير مستحق».

خطوات التنازل عن بطاقة التموين إلكترونيا

وفتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة تموينية جديدة على بوابة مصر الرقمية للتموين، لراغبي التنازل عن بطاقة التموين، من خلال الخطوات التالية:

1- تصفح رابط بوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2- اختيار أيقونة التموين.

3- الدخول بالحساب الشخصي لصاحب الطلب.

4- اختيار أيقونة «إيقاف بطاقة تموينية»، من بين خدمات التموين الموجودة على البوابة.