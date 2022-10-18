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وزير التموين: تسليم الدقيق الفاخر 72% للمخابز المرخصة: الطن بـ10 آلاف جنيه

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وفاء الصعيدي
04:22 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
الدكتور على المصيلحي وزير التموين

الدكتور على المصيلحي وزير التموين

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، قراراً وزارياً يقضي بتسليم دقيق 72% لمطاحن القطاع الخاص ‏المنتجة لدقيق 72% ‏بسعر 10 آلاف جنيه للطن لإنتاج الخبز السياحي والأفرنجي لتوفير كل ‏احتياجات المواطن منه بأسعار مناسبة.

المخابز التي ‏سوف تحصل على الدقيق من المطاحن مرخصة

وبين القرار الصادر من وزير التموين، أن ‏يكون ذلك لمدة شهر بدءاً من السبت الماضي 15/10/2022، وأن تكون المخابز التي ‏سوف تحصل على الدقيق من المطاحن مرخصة وتلتزم بالأسعار التالية:.

- خبز سياحي حر 75 جم بسعر 100 قرش.

- فينو زنة 40 جم بسعر 75 قرش.

- فينو زنة 60 جم بسعر 100 قرش.

أسعار وأوزان ‏رغيف الخبز الحر المنتج

وشددت وزارة التموين على ضرورة إعلان المخابز السياحية والإفرنجية المرخصة المشتركة في هذه ‏المنظومة أسعار وأوزان ‏رغيف الخبز الحر المنتج على باب المخبز.

وشدد القرار الصادر بأنه سيعاقب كل من ‏حصل على دقيق لإنتاج الخبز السياحي أو الافرنجي من الوزارة بغرامة تصل إلى ‏‏10 آلاف جنيه إذا لم يلتزم بالأسعار أو الأوزان المقررة لذلك.‏

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صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.