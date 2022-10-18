وزير التموين: تسليم الدقيق الفاخر 72% للمخابز المرخصة: الطن بـ10 آلاف جنيه
كتب:
وفاء الصعيدي
04:22 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
الدكتور على المصيلحي وزير التموين
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً يقضي بتسليم دقيق 72% لمطاحن القطاع الخاص المنتجة لدقيق 72% بسعر 10 آلاف جنيه للطن لإنتاج الخبز السياحي والأفرنجي لتوفير كل احتياجات المواطن منه بأسعار مناسبة.
المخابز التي سوف تحصل على الدقيق من المطاحن مرخصة
وبين القرار الصادر من وزير التموين، أن يكون ذلك لمدة شهر بدءاً من السبت الماضي 15/10/2022، وأن تكون المخابز التي سوف تحصل على الدقيق من المطاحن مرخصة وتلتزم بالأسعار التالية:.
- خبز سياحي حر 75 جم بسعر 100 قرش.
- فينو زنة 40 جم بسعر 75 قرش.
- فينو زنة 60 جم بسعر 100 قرش.
أسعار وأوزان رغيف الخبز الحر المنتج
وشددت وزارة التموين على ضرورة إعلان المخابز السياحية والإفرنجية المرخصة المشتركة في هذه المنظومة أسعار وأوزان رغيف الخبز الحر المنتج على باب المخبز.
وشدد القرار الصادر بأنه سيعاقب كل من حصل على دقيق لإنتاج الخبز السياحي أو الافرنجي من الوزارة بغرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه إذا لم يلتزم بالأسعار أو الأوزان المقررة لذلك.