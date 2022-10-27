أستاذ تمويل: الاقتصاد العالمي يمر بأزمة حقيقية والدول تعاني من اضطرابات

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن تقييم قرارات القيادة السياسية أمس لا بد أن تتم بمعزل عن الوضع الاقتصادي الإقليمي والدولي، حيث أن الاقتصاد العالمي يمر حاليا بأزمة اقتصادية حقيقة وكبيرة للغاية التي جاءت تابعة لأزمة كورونا.

إبراهيم: الوضع الاقتصادي العالمي يمر حاليا بظروف صعبة

وأضاف «إبراهيم»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الوضع الاقتصادي العالمي يمر حاليا بظروف صعبة للغاية، وتعاني كافة الدول من اضطرابات في كل الأسواق من أسواق المال أو النقد والصرف وأسواق الطاقة والغذاء.

واستطرد: «كل ده عامل ضغط على الاستثمار على مستوى الدولة، إذا ما أضيف إليها ما يتخذ من قرارات من الفيدرالي الأمريكي في إطار مزيد من الرفع المتتالي لأسعار الفائدة على الدولار في محاولة لتحجيم معدل التضخم الذي لم تشهده الولايات المتحدة الأمريكية على مدار 4 عقود».

مصر ليست بعيدة عن ما يحدث من تضخم عالمي في أسعار العملات

وأوضح أن مصر ليست بعيدة عن ما يحدث من تضخم عالمي في أسعار العملات، كما وتواجه مصر تحديات كبرى فيما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والضغوط الموجودة على حركة النقد الأجنبي، على الرغم من أن موارد النقد الأجنبي خلال الفترات الماضية في معظمها لم تتأثر بالسلب، بل على العكس.

وتابع: «مصر وصلت حاليا لأعلى زيادة في تحويل المصريين بالخارج لأموالهم وسجلت 32 مليار دولار، وإيراد قناة السويس هى الأعلى بواقع 7 مليار دولار، والسياحة بدأت تتعافى بشكل طيب وتجاوزنا الـ10 مليار دولار».