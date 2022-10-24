ملياردير بريطاني يتهم «المحافظين» بتحويل المملكة المتحدة إلى «رجل أوروبا المريض»

اتهم رجل الأعمال والملياردير البريطاني الشهير جاي هاندز حزب المحافظين بوضع المملكة المتحدة على طريق أن تكون رجل أوروبا المريض، جراء الوضع الاقتصادي الحالي، إذ أصدَر سلسلة من التنبؤات الصارخة حول ما يمكن أن ينتظر الاقتصاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، بما في ذلك الضرائب المرتفعة وأسعار الفائدة وخدمات اجتماعية أقل.

ولفظ «رجل أوروبا المريض» له دلالات كبيرة، إذ أنه تاريخيا كان الوصف الذي يطلق على الدولة العثمانية في فترتها الأخيرة، والتي كانت إمبراطورية هددت أكبر العروش في القارة العجوز، لكنها عانت اضمحلالًا كبيرًا في النهاية ووزعت تركتها بين فرنسا وبريطانيا ودول أخرى.

الحاجة لإعادة التفاوض بشأن الخروج من بريكست

ووفق صحيفة «جارديان» البريطانية، دعا مؤسس ورئيس شركة الأسهم الخاصة «Terra Firma»، وهو من أنصار حزب المحافظين منذ فترة طويلة، الحكومة إلى إعادة التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الاقتصاد البريطاني محكوم عليه بالفشل بصراحة.

وصرح هاندز لبرنامج توداي على «راديو 4»، اليوم، أن حزب المحافظين بحاجة إلى التحرك من الانكفاء على خوض حروبه الداخلية والتركيز فعليًا على ما يجب القيام به في الاقتصاد.

وفي اليوم الذي من المتوقع أن يصبح فيه ريشي سوناك رئيس الوزراء القادم لبريطانيا، وهو الثالث في أقل من شهرين، دعا هاندز زعيم حزب المحافظين أن يكون لديه «القدرة الفكرية والسلطة لإعادة التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحويل مساء الاقتصاد، وقال إنه بدون ذلك سيكون الاقتصاد محكوما عليه بالفشل.

الاعتراف بالخطأ من قبل المحافظين

وكان جاي هاندز دعا بريطانيا إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء، كما اتهم المحافظين بارتكاب أخطاء منذ تصويت 2016. وقال إنَّه على الحزب أن يبدأ «بالاعتراف ببعض الأخطاء التي ارتكبها على مدى السنوات الست الماضية، والتي وضعت هذا البلد بصراحة على طريق أن يكون رجل أوروبا المريض».

وقال هاندز إنَّ رئيسة الوزراء، ليز تروس، حاولت اتباع حلم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واقتصاد منخفض الضرائب ومنخفض المنافع، لكنها أضافت أن هذا من الواضح أنه ليس شيئًا مقبولًا للشعب البريطاني.

وأوضح أنه بمجرد أن تقبل أنه لا يمكنك فعل ذلك في الواقع، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم إنجازه يكون ميؤوسًا منه تمامًا وسيؤدي فقط ببريطانيا إلى حالة اقتصادية كارثية.