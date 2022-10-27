رامي إبراهيم يفتتح فعاليات الليلة الثامنة من مهرجان الموسيقى العربية

بدأ الموسيقار رامي ابراهيم، الفقرة الأولى من الليلة الثامنة لمهرجان الموسيقى العربية، المقام حاليا بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

صعود رامي إبراهيم على مسرح مهرجان الموسيقي العربية

وصعد رامي ابراهيم على المسرح بصوليست لآلة البزق الموسيقية، بمقطوعة سماعي محير، أمام الحضور فى المسرح.

ومن المقرر أن يقدم لونجا صبا مقطوعة «ذكرى أجواى الحب» تأليف يورجو باغنوس، ثم ينهى فقرته بصولو «نبتدي منين الحكاية»، وعقب فقرة رامي من المقرر أن تشدو الفنانة اللبنانية ديانا حداد بعدد كبير من أغنياتها في الحفل حيث ستقدم ما يقرب من 12 أغنية ثم يختتم الحفل بفقرة الفنان مدحت صالح.

كارول سماحة تحيي حفلة أمس من مهرجان الموسيقي العربية

وكانت الفنانة كارول سماحة أحييت حفلة أمس من مهرجان الموسيقي العربية، وقدمت باقة من أهم وأشهر أغنياتها ومنها «اطلع في وراجعالك، وغالي علي، وسهرانين، وأقول أنساك، واسمعني وشكرًا»

الحياة تنقل حفلات مهرجان الموسيقى العربية

وتنقل شبكة تليفزيون الحياة حصريا، حفلات مهرجان الموسيقى العربية، المُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وتصدرت القناة محركات البحث على «تويتر» خلال اليومين الماضيين؛ نظرا لنقلها الحفلات بشكل مميز.