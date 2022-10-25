رامي عياش يبدأ حفله في مهرجان الموسيقى العربية بأغنية «خليني معاك»

بدأ حفل الفنان رامي عياش، ضمن الليلة السادسة بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31، المقام حاليا بدار الأوبرا المصرية، على المسرح الكبير.

رامي عياش يصعد مسرح مهرجان الموسيقى العربية

وصعد رامي عياش، مسرح مهرجان الموسيقى العربية، على نغمات أغنية «خليني معاك»، من كلمات محمد رفاعي، وألحان تامر علي، وسط تفاعل وتصفيق حاد من الجمهور.

ويشدو رامي عياش، بالعديد من الأغاني المميزة، أبرزها «حلوين حلوين، دقي يا مزيكا، مبروك، سيرة الحب، سوا، بالعكس، أهواك بلا أمل»، وغيرها من الأغاني.

نقل حفل رامي عياش إلى المسرح الكبير

وكانت إدارة دار الأوبرا المصرية، قررت نقل حفل الليلة السادسة من مهرجان الموسيقى العربية، الذي تحييه عفاف راضي ورامي عياش ومطربة الأوبرا آيات فاروق وعازف التشيللو عماد عاشور، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، من مسرح النافورة إلى المسرح الكبير، نظرا لسوء الأحوال الجوية.

قناة «الحياة» تنقل حفلات مهرجان الموسيقى العربية

وتنقل شبكة تليفزيون الحياة حصريا، حفلات مهرجان الموسيقى العربية، المُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وتصدرت القناة محركات البحث على «تويتر» خلال اليومين الماضيين؛ نظرا لنقلها الحفلات بشكل مميز.