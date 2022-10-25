رامي عياش يعتذر لجمهور مهرجان الموسيقى العربية بسبب سوء الأحوال الجوية

أعرب الفنان رامي عياش عن سعادته البالغة بإحياء حفل الليلة بمهرجان الموسيقى العربية، المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

رامي عياش يشكر القائمين على مهرجان الموسيقى العربية

ووجّه رامي عياش، عقب صعوده على المسرح، الشكر لوزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتورة جيهان مرسي، مدير مهرجان الموسيقى العربية، على مجهوداتهم.

وأضاف أنه يعتذر للجمهور الذي تعثر في الطريق بسبب تساقط الأمطار، مضيفا: «السماعات دي أنا اللي نقلتها عشان أساعد الناس».

رامي عياش يصعد مسرح المهرجان على نغمات خليني معاك

وصعد رامي عياش، مسرح مهرجان الموسيقى العربية، على نغمات أغنية «خليني معاك»، من كلمات محمد رفاعي، وألحان تامر علي، وسط تفاعل وتصفيق حاد من الجمهور، كما يقدم العديد من الأغاني المميزة؛ أبرزها: «حلوين حلوين، دقي يا مزيكا، مبروك، سيرة الحب، سوا، بالعكس، أهواك بلا أمل»، وغيرها.

الحياة تنقل حفلات مهرجان الموسيقى العربية

وتنقل شبكة تليفزيون الحياة حصريا، حفلات مهرجان الموسيقى العربية، المُقام خلال الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، وتصدرت القناة محركات البحث على «تويتر» خلال اليومين الماضيين؛ نظرا لنقلها الحفلات بشكل مميز.