انطلاق موقع قناة «القاهرة الإخبارية».. انفرادات ولقاءات حصرية في كل المجالات

انطلق موقع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، من خلال سلسلة حوارات وملفات خاصة وانفرادات قوية.

وحسب ما أعلن أحمد الطاهرى، رئيس القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فإن الموقع الجديد يؤسس قسماً للكتابة الإبداعية ووحدة خاصة للدراسات الإقليمية، بالإضافة إلى ملفات خاصة حول تنظيم مصر لقمة المناخ، ووجود صحفيين يتحدثون 8 لغات أجنبية لمتابعة جميع المستجدات فى العالم.

وجاء انطلاق موقع «القاهرة الإخبارية»، ظهر أمس، مصحوباً بانفرادات كبيرة من خلال إجراء العديد من الحوارات المميزة والحصرية، منها لقاء خاص مع هالة غريط، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، والدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة.

«الطاهري»: الحفاظ على الأمن القومي العربي والهوية المصرية سياستنا المتبعة

وفيما يخص الجانب الفنى، أشار «الطاهرى» إلى انفراد موقع «القاهرة الإخبارية» بلقاءات خاصة مع نجوم الفن والغناء فى العالم العربى، أبرزهم الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ونجم الغناء التونسى صابر الرباعى، واللبنانية رزان مغربى بعد حصولها على الجنسية المصرية، ولقاء خاص مع المطرب اللبنانى وليد توفيق، والفنان شريف منير.

وخصص موقع القاهرة الإخبارية قسماً خاصاً لقمة المناخ «cop27» الذى يضم عشرات التقارير حول استعدادات الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.

وحرص موقع القاهرة الإخبارية على تأسيس قسم خاص للكتابة الإبداعية من خلال مجموعة متميزة من شباب الصحفيين، كما تم تأسيس وحدة دراسات خاصة فى مختلف القطاعات، ويكون دورها إصدار تقارير يومية حول تطورات الأوضاع فى الأزمة الروسية الأوكرانية، وتقوم وحدة الدراسات بإعداد تقارير وأبحاث ذات طابع أكاديمى، بهدف تقديم خدمة متكاملة للقارئ فى عالمنا العربى.

ويضم الموقع مجموعة من شباب الصحفيين المصريين الذين يتحدثون 8 لغات أجنبية «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والعبرية والصينية والروسية والإسبانية» من أجل تقديم خدمات إخبارية متكاملة مع رصد كل ما يحدث فى مختلف دول العالم.

الطاهري: تأسيس قسم خاص للجرافيك والرسوم البيانية والفيديوجراف

وأشار «الطاهرى» إلى تأسيس قسم خاص للجرافيك والرسوم البيانية والفيديوجراف من أجل «تبسيط» المعلومة الإخبارية والتقارير الصحفية أمام القراء، مؤكداً أن سياسة موقع القاهرة الإخبارية تقوم على سياسة محايدة تحافظ على محددات الأمن القومى المصرى والعربى.

وشدد «الطاهرى» على أن موقع «القاهرة الإخبارية» سيكون بمثابة صوت الشارع العربى، ويناقش جميع القضايا بكل حياد مع الحرص على الدقة وتوثيق المعلومات، وعدم الانسياق حول منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، فضلاً عن الحرص على الكتابة بالأسلوب الصحفى المصرى للحفاظ على الهوية والمدرسة الصحفية المصرية.

فيما ينطلق بث قناة القاهرة الإخبارية خلال الأيام القليلة القادمة، بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «cop27» بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل، وذلك على تردد «11747 V»، حيث ترفع شعار «هنا القاهرة.. عاصمة الخبر».