انطلاقة مميزة لموقع «القاهرة الإخبارية»: لقاءات مع نجوم الفن ووحدة للكتابة الإبداعية

انطلق منذ قليل موقع «القاهرة الإخبارية»، مقدما العديد من الخدمات المميزة والمتكاملة إلى القراء العرب تمثلت في إجراء حوارات خاصة أبرزها مع هالة غريط المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، فضلا عن تقديم وحدة دراسات بحثية ذات طابع إكاديمي.

لقاءات خاصة مع نجوم الفن والغناء في العالم العربي

وفي قسم الفنون، ينفرد موقع «القاهرة الإخبارية» بإجراء لقاءات خاصة مع نجوم الفن والغناء في العالم العربي، منهم اللبنانية ديانا حداد، والتونسي صابر الرباعي، واللبنانية رزان مغربي، بعد حصولها على الجنسية المصرية، ولقاء خاص مع المطرب اللبناني وليد توفيق، والفنان المصري شريف منير.

كما خصص موقع «القاهرة الإخبارية» قسما لقمة المناخ cop 27، يضم عشرات التقارير حول استعدادات الدولة المصرية لاستضافة قمة المناخ. وحرص الموقع على تأسيس قسم خاصة للكتابة الإبداعية، يضم مجموعة متميزة من شباب الصحفيين، كما أسس وحدة دراسات خاصة في مختلف القطاعات، يكون دورها إصدار تقارير يومية حول تطورات الأوضاع في الأزمة الروسية الأوكرانية.

قسم خاص للجرافيك والرسوم البيانية والفيديو جراف

ويضم موقع «القاهرة الإخبارية» مجموعة من شباب الصحفيين المصريين الذين يتحدثون 8 لغات مختلفة: «الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعبرية والصينية والروسية والإسبانية والتركية»، لتقديم خدمات إخبارية متكاملة، ورصد ما يحدث في مختلف دول العالم.

وأسس موقع «القاهرة الإخبارية» قسما خاصا للجرافيك والرسوم البيانية والفيديو جراف، من أجل تبسيط المعلومة الإخبارية والتقارير الصحفية للقارئ.

سياسية محايدة تحافظ على محددات الأمن القومي المصري

ويتبع موقع «القاهرة الإخبارية» سياسية محايدة تحافظ على محددات الأمن القومي المصري، وتعبر عن صوت الشارع العربي، ويناقش القضايا كافة بكل حياد، ويحرص على الدقة وتوثيق المعلومات، ولا ينساق حول منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ويحرص الموقع على الكتابة بالأسلوب الصحفي المصري، للحفاظ على الهوية والمدرسة الصحفية المصرية.