تفاصيل وفاة طالبة داخل مدرسة في بورسعيد.. كانت مريضة واضطرت للذهاب لأداء الامتحان

نعت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد برئاسة الدكتورة هالة عبدالسلام وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي وفاه الطالبة شهد طارق صالح، المقيدة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة المروة الإعدادية للبنات التابعة لإدارة شمال التعليمية، التي وافتها المنية صباح الخميس، خلال وجودها بالمدرسة، وقدمت وكيلة الوزارة خالص العزاء لأسرة الطالبة.

وحضرت الطالبة شهد في صباح الخميس، إلى المدرسة وظهرت على ملامحها إعياء، وعندما اشتد عليها التعب طلبت منها المعلمة أن تأكل طعامها لتستعيد قوتها.

الطالبة سقطت وسط زميلاتها

تحكى شروق طارق زميلتها في الفصل لـ«الوطن»، أنه أثناء تناول شهد الطعام قالت لزميلاتها أنها تناولت مضادًا حيويًا لأنها كانت مريضة، واضطرت للحضور للمدرسة لأداء الامتحان الشهري/ ثم أصيبت بدوار وسقطت وسطهم على الأرض.

واستدعت إدارة المدرسة ولي الأمر، وسيارة الإسعاف وبالفعل عندما تم نقل الطالبة إلى سيارة الإسعاف توقف القلب عن الحركة لكن تم نقلها إلى مستشفى الزهور التابعة للتأمين الصحي الشامل، وتم التعامل معها طبيًا ووضعها على أجهزة إنعاش القلب تحت إشراف الدكتور محمد محسن مدير المستشفى إلا أن الطفلة لم تستجب.

توقف عضلة القلب

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا من مستشفى الزهور ببورسعيد يفيد بوصول الطالبة شهد طارق صالح إلى المستشفى مصابة بتوقف في عضلة القلب، وتوفت أثناء عمل الإسعافات الأولية لها.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفه ملابسات الوفاة.

من جانبها، طالبت ولاء غريب وليه أمر طالبة بالمدرسة بضرورة تواجد طبيب أو ممرضة في كل مدرسة تحسبًا لأي ظروف صحية طارئة، حفاظًا على حياة الأطفال.