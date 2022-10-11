«وفاء مش بترد يا أستاذ».. تفاصيل وفاة طالبة الشرقية داخل الفصل

مع دقات الساعة السادسة من صباح أمس، استيقظت وفاء أشرف هارون، طالبة الإعدادية، من نومها، على صوت والدتها ولمسة يدها الحانية، لتبادلها الابتسامة، وتنهض تجهز ملابسها ثم تتناول إفطارها، وتحضر حقيبتها المدرسية، وقبل أن تغادر تقبل والدتها وتودعها بـ«سلام يا ماما»، لتعانقها عيون والدتها حتى اختفت عن نظرها، ولكن لم يعلم أي منهما أن هذه الكلمات والنظرات القصيرة ستكون الوداع الأخير وتعود الصغيرة جثة هامدة.

وفاء قضت نصف اليوم الدراسي بشكل طبيعي

وفاء، ابنة الـ13 عاما، بدأت يومها داخل مدرسة شبرا النخلة الإعدادية بمركز بلبيس بشكل طبيعي كما هو معتاد، فوقفت إلى جانب زميلاتها بالطابور، أدين التمارين، وتحية العلم ثم صعدن، إلى فصولهن، لتمر الحصص الثلاث الأولى في هدوء، ويأخذن قسطا من الراحة «الفسحة»، ثم يصعدن إلى فصولهن مرة أخرى لتبدأ الحصة الرابعة، وفي جو تسير فيه الأمور بشكل سلسل، أخرجت وفاء أدواتها المدرسية «كشكول، كراسة، قلم، كتاب مدرسي» وبدأت تستمع إلى شرح المعلم.

سقوط وفاء داخل الفصل مغشيا عليها

ووسط انشغال المعلم بالشرح وإنصات الطالبات، مال رأس وفاء فجأة ليصطدم بالديسك المدرسي، وسرعان ما تنتبه صديقتها وتنادي عليها، إلا أنها لم تجبها ليرتفع صوت صديقتها «إلحقنا يا أستاذ.. وفاء مش بترد» يسرع المعلم يحاول إفاقتها دون جدوى ويتسلل القلق والرعب إلى قلوب زميلاتها وتتحول وجهوهن إلى اللون الأصفر، لا أحد يدري ما يحدث، يستدعي المعلم زملاءه ويطلبون إسعاف بلبيس الذي يحضر على الفور، ويبدأ المسعفون بحمل الطالبة وسط بكاء وخوف زميلاتها ويرددن فقط «وفاء مالها؟» فيما يحاول المعلمون تهدئتهن، حتى غادرت سيارة الإسعاف ووصلت إلى مستشفى بلبيس المركزي.

الأسرة تتلقى خبر وفاة ابنتهم

«الأسرة وعدد من الجيران هرعوا إلى المستشفى أول ما عرفوا بالخبر»، ويضيف محمود السيد، أحد الأهالي: «أول ما وصلوا عرفوا أنها توفيت»، وبدأت الناس تذيع في مكرفون المسجد عشان التحضير للجنازة والدفنة.

الفقيدة كانت تتصف بالأخلاق الحسنة

وتابع أن الفقيدة كانت زهرة، كأنها من الملائكة، طيبة وحنونة وأخلاقها راقية مثل جميع أفراد أسرتها، ووفاتها كانت صدمة لكل أهل البلد، مضيفا «إنا لله وإنا إليه راجعون، والله يصبر أهلها»، لافتا إلى أن جميع أهالي القرية شاركوا في تشييع الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الأسرة.

«أمن الشرقية» يتلقى بلاغا بالواقعة

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بتلقي المركز بلاغا بوفاة وفاء أشرف هارون، 13 عاما، إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء الحصة الرابعة داخل الفصل بمدرسة شبرا النخلة الإعدادية التابعة لمركز بلبيس.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وصرحت بالدفن.