خالد النبوي ينعى بهاء طاهر بمقطع من رواية «واحة الغروب»

نعى الفنان خالد النبوي، الكاتب الراحل بهاء طاهر، الذي رحل مساء أمس الخميس عن عمر يناهز 87 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشر «النبوي» صورة له مع الكاتب الراحل بهاء طاهر عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وعلق عليها بمقطع من رواية واحة الغروب، قائلًا: «أين هي براءة العمر الأول، عندما كانت الأشياء سهلة و بسيطة، و طمأنينة النفس تأتي دون تعب ولا تعقيد؟»، مضيفا: «أستاذ بهاء طاهر الله يرحمك».

يذكر أن خالد النبوي جسد في 2017 شخصية الضابط محمود عبدالظاهر في مسلسل تليفزيوني باسم «واحة الغروب» المأخوذ عن أبرز أعمال بهاء طاهر وهي رواية «واحة الغروب»، وشاركته البطولة الفنانة منة شلبي وسيناريو مريم ناعوم وهالة الزغندي وإخراج كاملة أبو ذكري.

تدور الأحداث عن قصة ضابط البوليس المصري محمود عبدالظاهر الذي يُنقل إلى واحة سيوة؛ بعد أن اتهم بممارسته لبعض الأفكار الثورية إبان ثورة عرابي في القرن الـ19، فيتوجه إلى هناك مصطحبًا معه زوجته الأجنبية (كاثرين) الشغوفة بالآثار المصرية، حيث يبدآن تجربة جديدة يُمزج فيها الماضي بالحاضر، والشرق بالغرب على المستويين الإنساني والحضاري.

روايات بهاء طاهر

كما أصدر بهاء طاهر روايات «خالتي صفية والدير» والتي تحولت إلى مسلسل تلفزيوني أيضًا، ونقطة النور، والمجموعة القصصية لم أعرف أن الطواويس تطير، وحصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية.