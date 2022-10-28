إيلون ماسك يستحوذ على تويتر.. أغلى صفقة في القرن

نقلت «سكاي نيوز» عن «رويترز» في نبأ عاجل، خبر إتمام أغلى صفقة في القرن، بعدما نجح الملياردير الأميركي إيلون ماسك في الاستحواذ على شركة «تويتر»، رسميًا مقابل 44 مليار دولار، ما يعادل «ترليون و18 مليار جنيه».

وأنهى إيلون ماسك الصفقة في وقت متأخر من مساء الخميس.

وكان يتعين على «ماسك» إنهاء الصفقة بحلول الجمعة، وإلا سيدفع غرامات لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي وقعه مع تويتر.

العقد موقع منذ أبريل الماضي ولكن حدثت مشكلة بسبب الحسابات الوهمية

ومنذ أبريل الماضي وقع إيلون ماسك عقدًا لشراء موقع التدوينات القصيرة تويتر ولكنه رجع عن الصفقة بسبب اختلاف حول عدد الحسابات الوهمية في الموقع، ومشكلات تقديرية لعددهم بين ماسك وتويتر، ما جعل تويتر يلجأ للقضاء لإجباره على إتمام الصفقة، حيث أتم الصفقة قبل اقتراب موعد المحاكمة في هذه القضية.

وأذعن ماسك بعدما تفاوض معهم، وأعاد إحياء خطة الاستحواذ بشرط إرجاء الإجراءات قانونية ضده.

إيلون ماسك في تويتر

ونشر المليادير الأمريكي أمس الأربعاء مقطع فيديو يظهره وهو يدخل مقر شركة تويتر في سان فرنسيسكو، وغير تعريف نفسه على حسابه ووصف نفسه بأنه رئيس تويتر في إشارة لإتمام الصفقة.