إيلون ماسك يقدم مقترحا لحل أزمة الصين وتايوان.. وبكين تعلق: السيادة لنا

قال إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، لصحيفة «فايننشال تايمز» الأمريكية في حواره المنشور أمس الجمعة، الذي تناولت فيه بعض الأسئلة عن أزمة الصين وتايوان: «اقتراحي يتعلق بتحديد منطقة إدارية خاصة لتايوان، وهذا أمر مستساغ بشكل معقول، وربما لن ينال رضا الجميع».

ماسك: اندلاع صراع بشأن تايوان أمر حتمي

وجاءت تصريحات ماسك ردًا على سؤال من الصحيفة عن الصين، حيث تدير شركة «تسلا» للسيارات الكهربائية التي يملكها، مصنعا كبيرا في شنغهاي.

ونقلت الصحيفة عن ماسك قوله: «من الممكن، وأعتقد أنه من المحتمل في واقع الأمر، أن يكون لديهم ترتيب أكثر تساهلاً من المطبق في هونج كونج».

وقال ماسك إنه يعتقد أن اندلاع صراع بشأن تايوان أمر حتمي، وحذر من تأثيره المحتمل ليس فقط على شركة تسلا؛ لكن أيضًا على شركة آبل وعلى الاقتصاد على نحو أوسع نطاقًا.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، إن قضية تايوان شأن داخلي للصين، وستلتزم بكين بسياسة إعادة التوحيد السلمي للبلاد على أساس صيغة «دولة واحدة بنظامين».

وأضافت نينغ في بيان، اليوم السبت، تعقيبًا على اقتراح رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك جعل تايوان منطقة إدارية خاصة في الصين: «أولًا، قضية تايوان شأن داخلي للصين، وموقف الصين من قضية تايوان ثابت وواضح، سنلتزم بالمسار الأساسي لإعادة التوحيد السلمي للبلاد، وبمبدأ دولة واحدة بنظامين».

حكومة تايوان تعارض بشدة مطالبات الصين بالسيادة

وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية على أن بكين ستتصدى بحزم لمحاولات الانعزاليين فصل تايوان، وتعارض بحزم التدخل من القوى الخارجية، وستحمي السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الصينية.

وتعهدت بكين، التي تقول إن تايوان إحدى مقاطعاتها، بإخضاعها لسيطرتها، ولم تستبعد استخدام القوة لفعل ذلك.

وتعارض حكومة تايوان بشدة مطالبات الصين بالسيادة، وتقول إن سكان الجزيرة البالغ عددهم 23 مليونًا هم فقط من يمكنهم تقرير مستقبلها.