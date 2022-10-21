إدارة بادين تدرس إخضاع مشروعات «إيلون ماسك» لمراجعات الأمن القومي

ذكرت صحيفة «بلومبرج» في تقرير لها، اليوم، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تناقش إذا ما كان ينبغي على الولايات المتحدة إخضاع بعض مشروعات «إيلون ماسك»، لمراجعات الأمن القومي، بما في ذلك صفقة Twitter Inc. وشبكة الأقمار الصناعية Starlink التابعة لشركة SpaceX.

أسباب إخضاع مشروعات ماسك للأمن القومي

وعزت «بلومبرج» سبب قيام الإدارة بذلك، إلى أن المسؤولين الأمريكيين ينتابهم الشك من ميول ماسك، وذلك بعد تهديد الأخير بالتوقف عن تزويد كييف بخدمة الأقمار الصناعية ستارلينك، حيث أكد ماسك أن تكلفة توصيل النت إلى أوكرانيا وصلت إلى 80 مليون دولار حتى الآن.

ولفتت الصحيفة أيضا، إلى أن تغريدات ماسك في الآونة الأخيرة كانت جميعها من أجل مصلحة روسيا، إذ أنه غرد من قبل بتغريدة عن تقديم مقترحات لوقف الحرب بين وروسيا وأوكرانيا، وكانت مقترحاته دائما تميل إلى مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الاستخبارات تدرس القوانين التي تسمح بمراجعة مشروعات ماسك

وقالت بعض المصادر الخاصة للصحيفة، إن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة، موضحين أن مسؤولي الحكومة الأمريكية ومجتمع الاستخبارات يدرسون القوانين التي من شأنها أن تسمح للحكومة الفيدرالية بمراجعة مشاريع ماسك، ومن بين القوانين التي يدرسها المسؤولون القانون الذي يحكم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة لمراجعة صفقات ماسك وعملياته وتبعاتها على الأمن القومي المخاطر.

وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة المشتركة بين الوكالات، والمعروفة باسم CFIUS، تقوم بمراجعة عمليات الاستحواذ على الشركات الأمريكية من قبل المشترين الأجانب، ومن بين العمليات التي من المتوقع أن تقوم CFIUS بمراجعتها هي صفقة شراء تويتر من قبل إيلون ماسك، والتي بلغت قيمتها 44 مليار دولار، ولكنها لم تتم حتى الآن.