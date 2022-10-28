مجلس أبو ظبي الرياضي: فقرة فنية يحييها أحمد سعد وحفلات فلكورية بمباراة السوبر المصري

كشف سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفاعليات بمجلس أبو ظبي الرياضي، عن إقامة فاعليات خاصة خارج ملعب مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، كاشفًا عن تفاصيل فتح الأبواب للدخول، مضيفًا أنه ستتواجد فقرة فنية يحييها الفنان أحمد سعد، عقب انتهاء الفريقين من الإحماء، على أن يعود للجمهور بين الشوطين ثم يقضي معهم السهرة.

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