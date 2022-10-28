مدرب تعديل سلوك عن سوبر الأهلي والزمالك: شجع اللعبة الحلوة وبلاش تعصب

قال طارق إلياس مدرب التنمية البشرية وتعديل السلوك، إنّ اليوم مهم جدًا في تاريخ الرياضة المصرية، بسبب مباراة الزمالك والأهلي في كأس السوبر، التيت تقام في السابعة مساء اليوم، بالإمارات، مشيرًا إلى أن هناك فارقا كبيرا بين الانتماء والتعصب.

«إلياس »: أشيد بالزمالك «في اللعبة الحلوة» رغم الانتماء للأهلي

وأضاف «إلياس»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»: «أنا مشجع للنادي الأهلي، ولكن عندما يلعب الزمالك بشكل جيد أشيد به، أتمنى أن تكون المباراة جميلة وتليق بالكرة المصرية»، موضحًا أن التعصب هو أحد حالات العقل الجمعي المتشدد.

وتابع مدرب التنمية البشرية وتعديل السلوك: «التعصب الرياضي ينتشر بدرجة أقل بين كبار السن مقارنة بالشباب، لأن الشباب لديهم ميول عاطفية لا حدود لها، وعندما يشجع فريقًا، فإنه يشجعه بكل ما لديه، وبالتالي فإنه لا يستطيع التحكم في مشاعره».

الفارق بين التعصب والانتماء

وأكد: «تمني الفوز لفريقي أمر طبيعي، ولكن التعصب هو رفض الهزيمة وعدم تقبلها أو التعلم من الأخطاء»، ولفت إلى أن التعصب يلغي المنطق ويتحدث بلغة عاطفية محضة: «ينطبق عليه مثل مرآة الحب عمياء، أي أنني أحب فريقي لدرجة أنني لا أرى أخطاء فيه».