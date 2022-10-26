الأهلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة الزمالك.. وكواليس محاضرة كولر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، مرانه الأول في الإمارات؛ استعدادًا لمباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك، المقرر إقامتها مساء يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أنَّ ينطلق مران الأهلي في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب «العين»، الذي يبعد حوالي 15 دقيقة عن فندق الإقامة.

وكانت بعثة الفريق برئاسة الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي، قد وصلت مساء أمس إلى مطار أبوظبي الدولي، وكان في استقبالها عدد كبير من جماهير النادي، الذين حرصوا على مؤازرة الفريق والهتاف للجهاز الفني واللاعبين.

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