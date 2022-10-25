فرمان من كولر بشأن المستبعدين من مباراة السوبر أمام الزمالك

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن يتدرب اللاعبون المستبعدون من قائمة الفريق المختارة لمباراة السوبر المحلي أمام الزمالك، المقرر لها الجمعة المقبل، على ملعب هزاع بن زايد، مع فريق الشباب 2001، مع فريق الشباب، لحين العودة من الإمارات.

وقال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، إنّ كولر أبلغ إدارة الكرة، بضرورة خوض اللاعبين المستبعدين من السفر مع بعثة الفريق في الإمارات لخوض السوبر المحلي، تدريبات مع فريق الشباب في فرع النادي بمدينة نصر.

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