«8 الصبح» يشيد بملف «الوطن» عن محمد منير.. «من قلبه وروحه مصري»

أبرز برنامج «8 الصبح»، المُذاع على قناة dmc، تقديم الإعلامية آية جمال الدين وأسماء يوسف، عدد «الوطن» الصادر اليوم، والذي احتفى بالمطرب الكبير محمد منير، في ذكرى ميلاده، وجاء بعنوان «منير.. من قلبه وروحه مصري».

وقالت الإعلامية أسماء يوسف: «كل سنة وأنت الكينج، كل سنة وأنت مبدع وصاحب مدرسة مختلفة وخاصة وإبداع، عندما نتوقف عند محمد منير نحتاج إلى التحدث عنه لحلقات».

ووصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد رفعت، محمد منير، بأنّه «حدوتة مصرية جميلة» و«فرعون الغناء المصري» و«بكار الغناء المصري»، قائلا: «قلبه رقيق وكبير، وُلد في أكتوبر عام 1954م، ويصغر علي الحجار بـ6 أشهر، وانطلقت مسيرتهما عام 1977».

ألبومات منير

وأضاف أنّ أول ألبوماته كان «علموني عنيكي»، ثم «بنتولد» و«شبابيك»، حتى آخر ألبوماته في عام 2019: «محمد منير وعلي الحجار بدأ مشوارهما بالتعاون مع بليغ حمدي، وتعاون منير مع أعزب شعراء الأغنية في مصر، وهم عبدالرحيم منصور وسيد حجاب وعبدالرحمن الأبنودي ومجدي نجيب».

سر تألق محمد منير

وعن السر الذي جعل محمد منير يصل إلى مكانة كبيرة في قلب الجمهور المصري والعربي، قال: «إنسان مثقف ولديه قدرة على اختيار نوعية الأغاني واختيار التوقيت المناسب للأغنية، كما يطرح الموضوعات في الأغاني بشكل جيد، كما أنّه مختلف وثابت على لون معين ولم يغيره».