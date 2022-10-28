13 معلومة عن كانييه ويست.. أشهر مطرب هيب هوب وثروته 6 مليارات دولار

يعد المطرب كانييه ويست، من أبرز نجوم العالم الذين يتصدر اسمهم محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، لمعرفة معلومات عنهم، إما بسبب تصريحاتهم الجريئة أو أعمالهم الفنية الجديدة المرتقب طرحها.

وخلال الساعات القليلة الماضية تصدر «ويست» تريند منصات الفضاء الإلكتروني، بعد إعلانه عبر حسابه على «انستجرام» خسارته 2 مليار دولار في يوم بعد، على خلفية فسخ عدد من كبرى الشركات التعاقد معه بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات عن العالمي كانييه ويست، وذلك من خلال السطور التالية:

- من مواليد 8 يونيو عام 1977 في ولاية جورجيا الأمريكية.

- من أشهر مغني الراب والهيب هوب في العالم.

- في عام 2014 تزوج من نجمة تليفزيون الواقع كيم كارادشيان وأنجبا 4 أبناء.

- بدأت إجراءات الطلاق بينهما في شهر فبراير 2021.

- ووقع الانفصال رسميًا في شهر مارس 2022.

- تحدث في وسائل إعلام أمريكية عن معاناته مع اضطراب ثنائي القطب.

- عام 2016 دخل أحد المستشفيات، وأشارت تقارير أمريكية وقتها إلى وجود شكوك حول سلامته النفسية.

- أسس حزب يحمل اسم حفل عيد الميلاد.

- في عام 2020 أعلن كاني ويست ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

- في عام 2021 وافقت المحكمة على طلبه بشأن تغيير اسمه إلى «ييه» بدلًا من «كانييه».

- حصل على جائزة «جرامي» أكثر من 20 مرة.

- أعماله الأكثر مبيعًا في تاريخ الموسيقى.

- تقدر ثروته بأكثر من 6 مليارات دولار.