حكاية خصومة بين عائلتين بقنا أنهتها «سلامة المجتمع».. بدأت تبادل إطلاق نار

عُرف صعيد مصر بخلافاته الثأرية التي خلفت الكثير من الضحايا على مدار سنوات، ومؤخرا قرر النائب أسامة الهواري، بمحافظة قنا، اقتحام تلك الدائرة الملتهبة لحل الخلافات والخصومات بين الأهالي من خلال مبادرة «سلامة المجتمع».

وتعرض «الوطن» في سلسلة يومية، أبرز هذه الخصومات التي جرى حلها، بهدف العظة وقطع وساوس الشر للأهالي.

إحدى الخصومات الشهيرة يرويها أسامة الهواري لـ«الوطن»، مشيرا إلى أنها حدثت بالفعل بين عائلتين في قريتين بمركز دشنا في محافظة قنا، وهما عائلة «الحناكيش» بقرية «ساو بحري» وعائلة «بيت حمادي» بقرية «عزبة الألفي»، وكان خلافًُا كبيرًا بين الطرفين، كان للأجهزة الأمنية دور كبير في حله برفقة فريق المبادرة.

خلاف مادي تطور لكارثة بين عائلتين

يعود الخلاف إلى مشاجرة بين العائلتين تطورت إلى تبادل إطلاق نار بين أفراد عائلة الحناكيش وبيت حمادي، وذلك بسبب خلاف مادي بينهما، واستمرت الاشتباكات على مدار أيام طويلة دون وقوع ضحايا، إذ بدأت بمشاجرة بين شخصين واتسعت الدائرة لتشمل العائلتين وكان هناك توتر كبير لأن القريتين تقعان على طريق مصر أسوان الزراعي.

محاولات عديدة ومستمرة من رجال المبادرة، انتهت بالوصول لاتفاق عقب تقريب وجهات النظر، وتدخلوا للصلح: «تم تسليم شخصين من العائلتين طواعية بأسلحتهم إلى الشرطة لكي يأخذ القانون مجراه، ولمنع تتجدد الاشتباكات تم توقيع وثيقة الصلح، وتبادلا الزيارات لتهدئة الأجواء بينهما».

الهواري: الصراعات القبلية تعود على المجتمع بالسلب

ووفقا للنائب أسامة الهواري، فإن الصراعات القبلية تعود على المجتمع بالسلب خاصة في صعيد مصر، فهو صراع مرير، يدفع ثمنه نساء وأطفال لا ذنب لهم، والقاتل يظل مطاردًا حتى يقع في قبضة الأمن ويأخذ عقابه.

وتحت مسمى «سلامة المجتمع»، أطلق «الهواري» مبادرة مجتمعية من أجل الصلح بين العائلات والقبائل في الخلافات والخصومات، بهدف الاستقرار والحفاظ على الأجيال القادمة، ويسعى جاهدًا لإطلاق المصالحات بين كل أطراف المجتمع، سواء الخصومات الثأرية أو الأمن الاجتماعي، أو نزاعات قبلية أو طائفية.