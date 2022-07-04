مصطفى الفقي: حزب الوفد المسؤول الأول عن سلامة ووحدة نسيج المجتمع

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن حزب الوفد العريق يتحمل مسئولية تاريخية في قيادة العمل الوطني بمصر، ونحن اليوم نحتفل بمرور 9 سنوات على سقوط دولة الإخوان، ولابد من تذكر الدور التاريخي للحزب.

وأضاف المفكر السياسي، خلال فاعليات احتفالية حزب الوفد بالذكرى التاسعة لثورة الثلاثين من يونيو، والتي ينظمها معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد، أن جماعة الإخوان اتخذت موقفا ضد حزب الوفد كونه كان يمثل حائط صد ضد جماعة الإخوان.

وحدة نسيج المجتمع المصري

وتابع: «حزب الوفد هو المسؤول الأول عن سلامة ووحدة نسيج المجتمع المصري»، مؤكدا أن نسبة الدين لدى جماعة الإخوان تمثل 20%، والسياسة 80%، بينما تمثل نسبة الدين لدى السلفيين 80%، والسياسة لديهم 20%.

صالون حزب الوفد

ويستضيف الصالون، عددا كبيرا من السياسيين والمتخصصين والخبراء منهم المفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفى الفقي، وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي، والدكتور هاني سري الدين نائب رئيس الوفد ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد الشحات مدير مركز شاف للدراسات المستقبلية والكاتب الصحفي عزت ابراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمشاركة الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، ويدير النقاش الكاتب الصحفي شريف عارف المستشار الإعلامي لحزب الوفد.