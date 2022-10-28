مصرع «مبيض محارة» سقط من الطابق السادس أثناء عمله بالمنوفية

لقي مبيض محارة مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس في كلية العلوم بجامعة المنوفية، أثناء عمله في تشطيب واجهة المبنى، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل مصرع مبيض محارة أثناء عمله

بالانتقال والفحص من قوة أمنية من قسم شرطة شبين الكوم، تبين أن المتوفى شاب يدعى «ي. ا»، ويبلغ من العمر 36 سنة، وتبين سقوطه من الطابق السادس أثناء العمل، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة وسؤال زملاء العامل وشهود العيان عن التفاصيل.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع مبيض محارة إثر سقوطه من الطابق السادس أثناء العمل في تطوير مبنى كلية علوم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.