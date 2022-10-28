مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين من 12 دولة أوروبية الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 112 رحلة طيران سياحية، تقل الآلاف من السائحين الأجانب من 12 دولة أوروبية الأسبوع المقبل، بدءا من غدٍ السبت، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل سائحين من 12 دولة أوروبية

أاشار مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم الدولي، كشف وصول 112 رحلة طيران الأسبوع المقبل، آتية من مطارات أوروبا، بـ 109 رحلات دولية بالإضافة إلى 3 رحلات أخرى داخلية، عبر خطوط مصر للطيران.

مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات فنادق ومنتجعات مرسى علم الدولي لاستقبال آلاف الأسبوع المقبل، قادمين من مطارات أوروبا من 12 جنسية أوربية، لافتًا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السائحين الألمان والايطاليين والبولنديين والتشيك هم الأكثر وصولًا.

مضيفًا أن عدد الرحلات الطيران السياحية الوافدة إلى مرسى علم الأسبوع المقبل، تصل إلى 109 رحلات طيران، منها 22 رحلة من ألمانيا، و30 رحلة من التشيك، و18 رحلة من بولندا، و5 من هولندا، و20 رحلة من إيطاليا و3 رحلات من بلجيكا و4 رحلات من سويسرا، ورحلتين من النمسا ورحلة من المجر ورحلتين من فرنسا ورحلة من لكسمبورج وسلوفاكيا وليتوانيا، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.